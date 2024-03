Condividi l'articolo

Parla la CEO di Onlyfans

Onlyfans è divenuto oramai uno dei siti più visitati al mondo, principalmente per la sua natura che permette la realizzazione di contenuti per adulti. Tuttavia ai vertici dell’azienda non si vuole classificare il sito come porno. Keily Blair infatti, che ha assunto la carica di CEO nel luglio 2023 ha incontrato il Financial Times per discutere dell’argomento e quando le è stato chiesto se avrebbe definito OnlyFans un ‘sito porno’, ha risposto :

No: siamo un sito che ospita contenuti per adulti, ma ospitiamo anche una varietà di altri contenuti. E molte delle persone che creano contenuti per adulti scelgono di creare altri contenuti, quindi magari yoga e yoga nudo.