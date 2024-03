News Chiara Ferragni riceve il Tapiro d’Oro da Staffelli [VIDEO] Valerio Staffelli ha portato a Chiara Ferragni l'ennesimo Tapiro d'Oro direttamente da Striscia la Notizia Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Chiara Ferragni e l’ennessimo Tapiro d’oro di striscia Nella puntata di ieri di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli ha incontrato Chiara Ferragni a Milano per consegnarle il Tapiro d’Oro, simbolo per eccellenza della trasmissione. Durante la chiacchierata i due hanno iniziato parlando delle vicende legali che ruotano attorno alla figura dell’imprenditrice per poi finire a discutere della separazione avuta con Fedez. Le ho portato il Tapiro al Pandoro gate, ci disse che fu un errore di comunicazione, in buona fede -dice Staffelli. Però poi sono seguite altre problematiche, il guaio delle bambole, poi è venuta fuori le Uova di Pasqua. Però lo schema sembra lo stesso. Più che un errore di comunicazione, sembra una strategia di comunicazione.

Siamo molto positivi per tutto quello che verrà – risponde Chiara Ferragni. Ci sono dei chiarimenti da fare e li faremo nelle sedi opportune

Parlando poi del divorzio con Fedez, Staffelli chiede

Non è una strategia? Lo ha abbandonato

Non siamo contenti, penso che nessuno sia contento, è un periodo doloroso. Non l’ho abbandonato.

Ma è Rosa Chemical la pietra dello scandalo? È quello che ha combinato con Travaglio? – imbecca Staffelli

No, no ragazzi dai, sono tante cose. Vi saluto, grazie mille – conclude l’influencer

Subito la fine dell’intervista, Striscia ha precisato il modo in cui sia riuscita a mettersi in contatto con Chiara Ferragni, intercettandola in strada in quel di Milano. La trasmissione di Antonio Ricci era infatti venuta a conoscienza dell’accordo dell’influencer con Pomeriggio 5 e Myrta Merlino e infatti Staffelli ha raggiunto il collega Michel Dessi in strada, proprio mentre intervistava l’influencer.

