Social Ferragnez: la coppia pubblica foto senza mostrare il volto dei figli, ecco perché [FOTO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo In diverse delle foto con i figli pubblicate dai Ferragnez, i due bambini sono di spalle: potrebbe riguardare la polemica sullo sharenting? Secondo molti utenti sui social, i Ferragnez starebbero correndo ai ripari nel premurarsi di non mostrare i volti dei due figli nei loro numerosi scatti social. Questo laddove prima di oggi i due bambini sono sempre apparsi in foto, video e storie della coppia praticamente dal momento della nascita e anche in altri contesti mediatici di grande esposizione come la serie The Ferragnez. ISCRIVETEVI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Il problema si inserisce nella contemporanea discussione sul cosiddetto sharenting, ossia i genitori che condividono appunto foto e video dei loro neonati e bambini piccoli sui social, una pratica che già da anni attira accuse di violazione della privacy dei bimbi nonché preoccupazione per una crescita poco sana e troppo al centro dell’attenzione.

Non è chiaro quindi se ci sia il timore di incappare in rogne legali dietro alla decisione di non mostrare i volti dei bambini, o se si tratti di una specie di salvaguardia in vista di un futuro in cui i due genitori pubblicheranno le foto in separata sede ma sempre con i due figli. Insomma, si tratta di una questione complicata.

Al momento non c’è ancora una legge sullo sharenting, l’unica cosa certa è che un minore è libero di pubblicare foto social di sua sponte solo dall’età di 14 anni in avanti; e i figli dei Ferragnez non l’hanno raggiunta. Quel che è certo è che, a quanto pare, la scelta di “censurare” i volti dei bambini sia stata presa da Chiara e Federico di comune accordo. In ogni caso, ci fa molto riflettere sulle pieghe e le evoluzioni di un panorama social sempre più intricato.

Fonte: Open

