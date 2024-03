Cinema

Nell'intervista a Rolling Stone UK, Aaron Taylor-Johnson ha espresso pareri severi nei confronti di alcune pratiche degli studios

Aaron Taylor-Johnson è l'uomo del momento. Dopo che gli è stato offerto il ruolo di James Bond – in seguito all'addio di Daniel Craig -, il nome dell'attore è balzato agli onori della cronaca, tanto che Rolling Stone UK gli ha dedicato la copertina del nuovo numero, al cui interno Taylor-Johnson ha parlato dei suoi progetti per il futuro.

I prossimi mesi per l’attore, indipendentemente dai rumors relativi alla partecipazione del franchise dell’agente 007, si preannunciano impegnativi: oltre al ruolo in The Fall Guy (nelle sale il 3 maggio da Warner Bros.) e nel film di Robert Eggers Nosferatu (nelle sale il 25 dicembre da Focus Features), sarà protagonista del film di supereroi Kraven the Hunter che uscirà nelle sale il 30 agosto da Sony (qui il trailer). Il ruolo di Kraven ha offerto a Taylor-Johnson l’opportunità di lanciare un nuovo franchise di supereroi dopo un’unica apparizione nel ruolo di Pietro Maximoff nel Marvel Cinematic Universe in Avengers: Age of Ultron.

Nonostante il nuovo sentiero intrapreso nei panni di Kraven, l’attore ha riservato parole severe nei confronti degli studios:

Credo che questo personaggio [Kraven] avesse qualcosa di unico e di concreto. Ne abbiamo tutti abbastanza di vedere certi film in studio, un certo tipo di cultura pop… in cui sfornano roba che diluisce la voglia di andare al cinema. Non avrei accettato se non avessi sentito che c’era qualcosa da portare in vita con questo personaggio.

Ma Aaron Taylor-Johnson non ha nascosto le difficoltà e i timori di intraprendere un nuovo franchise:

Affrontare un film Sony/Marvel è una sfida completamente diversa. C’è la storia, il personaggio, il ruolo; è una cosa. Ma poi si entra anche in un mondo in cui si ha a che fare con uno studio e un franchise – o possibili franchise, ma non esageriamo. Quindi, in un certo senso, stanno lanciando i dadi su di me, il che è una cosa bellissima. Ma devi soddisfare gli studios, compiacere il pubblico e fare ciò che è dignitoso per te come attore. Trovo tutto questo super impegnativo.

Aaron Taylor-Johnson James Bond? L’attore risponde ai rumors

Nella carriera dell’attore però potrebbe esserci anche un altro franchise di successo all’orizzonte. Da tempo Aaron Taylor-Johnson era considerato il favorito per prendere il posto di Daniel Craig nel ruolo di James Bond, e il 18 marzo il The Sun ha riportato che gli è stato ufficialmente offerto il ruolo e che potrebbe firmare a breve il contratto. Nell’intervista a Rolling Stone UK, Taylor-Johnson ha però dichiarato:

Posso solo parlare delle cose di cui sono sicuro. Non sento il bisogno di avere un futuro definito per me. Mi sento come se, qualunque sia la questione, posso fare meglio, ca***.

E voi, cosa ne pensate?

