News Smallville, Rosenbaum apre al sequel cinematografico In un'intervista a Screen Rant Lex Luthor di Smallville, Michael Rosenbaum, ha parlato di un possibile sequel cinematografico della serie Di Sara Radegonda -

Condividi l'articolo Michael Rosenbaum sul sequel di Smallville: "Tutto il cast vorrebbe farlo" Smallville potrebbe presto tornare sul grande e piccolo schermo. Dopo essersi conclusa nel 2011 con 10 stagioni e 217 episodi, l'iconica serie con Tommy Welling nei panni di un giovane Clark Kent potrebbe evolversi in un sequel cinematografico. Il Lex Luthor della serie, Michael Rosenbaum, in un'intervista a Screen Rant ha rivelato infatti nuovi dettagli inediti sulle sorti riservate al futuro di Smallville.

L’attore ha dichiarato che sia lui che Tommy Welling sarebbero disposti a recitare in un eventuale sequel cinematografico, semmai gli venisse chiesto di farlo:

L’altro giorno ho chiesto a Tom Welling: ‘Se Al e Miles venissero da noi e dicessero: ‘Abbiamo questa grande idea per un film su Smallville. Vogliamo che vi mettiate in forma per i prossimi due mesi, e poi andremo a girare questo film come un vero finale…’. Entrambi diremmo: ‘Sì! Se fatto nel modo giusto, penso che sarebbe fantastico. Molti altri show lo stanno facendo. Lo prenderei sicuramente in considerazione.

E poi ha aggiunto:

Ma se Al e Miles lo facessero e volessero fare un film di un’ora e mezza, penso che Tom e io – tutti noi lo prenderemmo in considerazione. Penso che ci divertiremmo a tornare indietro, ma dovremmo davvero lavorare duramente per rientrare in quei personaggi e in quella mentalità, perché siamo molto più vecchi. Ma se mi rasate la testa e mi truccate, funziona ancora!

Oltre all’idea di un sequel in formato lungometraggio, Michael Rosenbaum ha anche fornito alcuni aggiornamenti in merito all’evoluzione del progetto della serie animata di Smallville, a cui lui e Welling hanno iniziato a lavorare ormai nel lontano 2021 e che prevederà il cast e i creatori originali della serie nata nel 2001 sull’ormai defunto network WB:

Tutto quello che posso condividere è che è una grande idea. Abbiamo Al [Gough] e Miles [Millar], i creatori di Smallville, che ci sostengono. Quando sarà il momento giusto, vorremmo andare a fare questo: proporlo alla Warner Bros. Deve essere il momento giusto, e adesso non lo è. C’è stato lo sciopero, c’è stato un cambio di dirigenti alla DC – uno dei quali è uno dei miei migliori amici, James Gunn. Quando sarà il momento giusto, penso che si potrà fare senza problemi, a meno che non abbiano altre idee. Ci piacerebbe farlo, tutto il cast vorrebbe farlo. Darebbero la voce al loro personaggio dello show e abbiamo già un concept di quello che sarà lo show.

E voi, cosa ne pensate?

