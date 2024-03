Cinema

In a Violent Nature: un horror girato dal punto di vista del killer [VIDEO]

In a Violent Nature sta entusiasmando tutti i fan dell'horror per via della sua prospettiva inedita e inquietante: quella dell'assassino! Esperimento interessantissimo quello di In a Violent Nature, un film horror canadese già segnalato tra i migliori del genere per il 2024 e che si pone in maniera del tutto particolare. Ossia: raccontando la storia dal punto di vista dell'assassino, il quale appare come un classico serial killer da slasher movie.

Il regista, Chris Nash, ha dichiarato sul suo metodo: “Una delle sfide più grandi è stata capire quante informazioni erano necessarie per raccontare la storia. Fortunatamente, il genere slasher ha diversi motivi riconoscibili ai quali mi sono potuto affidare per riempire i vuoti che non potevamo toccare senza allontanarci troppo dalla nostra idea stilistica”.

“Ho un debito insondabile verso tutti i Venerdì 13, The Burning, My Bloody Valentine – davvero, l’intero genere slasher. Hanno posto le basi per il mio film”. In a Violent Nature ha un 93% di approvazione su Rotten Tomatoes e 3.5 come voto su Bloody Disgusting, e in parecchi associano il killer protagonista al buon vecchio Jason Voorhees in un acclamato ritorno alla tradizione.

In a Violent Nature purtroppo non è ancora disponibile in Italia. All’estero si trova su Shudder, una piattaforma streaming dedicata esclusivamente a contenuti di carattere horror, e su Amazon Prime Video. C’è da aspettarsi però, visto il crescente chiacchiericcio attorno al film, che arrivi presto anche da noi.

