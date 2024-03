Musica

Megan Fox: rotto il fidanzamento con Machine Gun Kelly

La coppia di celebrità aveva annunciato il fidanzamento nel 2022, ma secondo Megan Fox ora non ci sono più nozze in vista Quella formata da Megan Fox e da Machine Gun Kelly è, ormai da anni, una delle coppie più note del jet-set americano e internazionale. I due vip, storica attrice e sex symbol lei ed ex-rapper convertito al pop punk lui, si sono fatti notare per i loro numerosi exploit e per anni sono stati sempre al centro del gossip.

Diciamo “sono stati” perché a quanto pare la relazione inizia a mostrare segni di cedimento. Anche se tecnicamente i due stanno ancora insieme (sembra), Megan Fox ha svelato che il fidanzamento annunciato nel 2022 che avrebbe dovuto portarli a nozze è stato “annullato” [called of].

L’attrice ha infatti dichiarato di recente, in un podcast: “Penso che quel che abbiamo imparato in questa relazione è che non è per il pubblico consumo. Penso, al momento, di non avere un commento sullo status della relazione di per sé. Quello che posso dire è che mi riferisco a lui [MGK] come alla mia ‘anima gemella’ e che ci sarà sempre un legame con lui, vada come vada”.

