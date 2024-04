Condividi l'articolo

Il consiglio di Megan Fox per tutte le donne single: “Imparate un hobby, investite in voi stesse”

Non si sa bene se Megan Fox e Machine Gun Kelly stiano ancora insieme. La coppia più glamour e trasgressiva degli ultimi anni ha fatto notizia di recente per un motivo molto banale, non il genere di exploit a cui i due ci hanno abituati: semplicemente, pare che il fidanzamento annunciato nel 2022 tra Megan e MGK sia stato annullato.

Oggi, intervistata da E! News, l’attrice sembra far riferimento indiretto alla cosa con commenti destinati alle donne single: “Non so se sono la persona migliore per dare consigli, perché il mio consiglio è semplicemente imparate un’abilità o sviluppate un hobby e non perdete tempo con i ragazzi. Tutto quello che faranno sarà prosciugarvi. Investite in voi stesse“.