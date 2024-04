Condividi l'articolo

Una scommessa stavolta decisamente vinta per Amazon, che su Fallout ha puntato tre volte meno che su Gli Anelli del Potere, la serie prequel di LOTR

Il successo di Fallout, la serie Amazon Prime Video tratta dai videogiochi, è ormai acclarato. La notizia è che questo è stato possibile con un budget sì altissimo, di 153 milioni di dollari, ma comunque molto più basso di quello finale per Gli Anelli del Potere, la serie prequel de Il Signore degli Anelli andata in streaming su Amazon due anni fa e costata, a suo tempo, 465 milioni.

Ella Purnell in Fallout

Un terzo del costo, in pratica, per la serie con Ella Purnell e Walton Goggins che sta conquistando tutti costruendo sulla già consolidata popolarità della serie di videogiochi. La prima stagione è stata girata prevalentemente a New York, con alcune sequenze in Utah. Si prevede che le riprese per la seconda inizieranno a settembre.