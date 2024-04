News Men in Black, Will Smith torna J al Coachella [VIDEO] Will Smith è salito sul palco del Coachella ed è tornato ad interpretare J, personaggio di Men in Black Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo I Men in Black sono tornati! Sono passati 17 anni da quando, nel 1997, arrivò al cinema Men in Black, film action fantascientifico diretto da Barry Sonnenfeld e basato sui fumetti di Lowell Cunningham che, mischiando sapientemente combinato azione, umorismo e fantascienza ha offerto un’esperienza di intrattenimento senza pari divenendo un autentico cult. ISCRIVETEVI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Un fattore cruciale per il successo di qualsiasi film è il cast, e Men in Black non delude affatto in questo senso. La coppia format da Will Smith e Tommy Lee Jones è da sempre uno dei punti di forza del film, in quanto i due sono riusciti a portare una chimica irresistibile sullo schermo.

Per questo motivo il pubblico del Festival del Coachella è letteralmente impazito quando Will Smith ha deciso di tornare nei panni dell’agente J per esibirsi accanto a J Balvin Forget Me Nots, brano che aveva già cantato all’epoca dell’uscita del film. L’apparizione è stata breve ma memorabile e si è conclusa con Balvin trascinato via da ballerini vestiti di nero mentre Smith tirava fuori un “Neuralizzatore”, il famoso dispositivo cancella-memoria del film.

Il film originale, che ha incassato 250,7 milioni di dollari al botteghino nazionale, ha generato tre sequel l’ultimo de quale, del 2019, è stato uno spin-off che non presentava Smith o Jones nel cast.

