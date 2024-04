Condividi l'articolo

Drew Barrymore a cuore aperto

Essendo stata una star dall’età di 11 mesi dopo essere apparsa in una pubblicità, Drew Barrymore ha vissuto numerosi alti e bassi agli occhi del pubblico. Ma nonostante tutti i ruoli in film come ET o, Charlie’s Angels, la sua carriera attoriale non è ciò di cui è più orgogliosa. L’attrice è infatti da tempo un libro aperto sulla sua difficile storia familiare con l’abuso di alcol e sta raccontando di come ne stia uscendo.

Anche il resto della sua famiglia infatti ha avuto una prolifica storia di dipendenza. Suo nonno John Barrymore, un attore shakespeariano negli anni ’20 e ’30, bevve fino alla morte, mentre sua zia Diana Barrymore ammise l’uso di droga e alcol nella sua biografia, Too Much Too Soon.