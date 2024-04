News

Box-Office

Cinema Civil War: debutto record per A24 con oltre 25 milioni Il nuovo film di Alex Garland prodotto da A24 debutta al box office durante il suo primo weekend con oltre 25 milioni di incassi. Tra le città più redditizie Los Angeles e San Francisco Di Matteo Cantarella -

Condividi l'articolo A24 segna il suo nuovo record di incassi: Civil War debutta al box office con oltre 25 milioni nel suo primo weekend Il nuovo film di Alex Garland prodotto da A24 debutta al box office durante il suo primo weekend con oltre 25 milioni di incassi. Tra le città più redditizie Los Angeles e San Francisco La casa di produzione A24 riporta che Civil War, il nuovo film di Alex Gardland, ha incassato nel suo primo fine settimana oltre 25 milioni di dollari. Secondo i dati riportati avrebbe mosso soprattutto gli spettatori democratici e liberali, ma è riuscito a sbancare anche in diversi stati repubblicani del sud est.

Il film ha riscosso un enorme successo nelle città di Los Angeles e San Francisco, ma ha riposto estremamente bene anche Washington, Phoenix e San Diego. Tra i nuclei repubblicani hanno invece riportato una grande affluenza Denver, El Paso, Oklahoma city.

Il film, oltre ad essere il più grande debutto della casa di produzione Newyorkese è anche il debutto più alto dello stesso regista e ha battutto altri thriller di guerra come tra cui l’acclamato Zero Dark Thirty di Kathryn Bigelow e World Trade Center di Oliver Stone. Il risultato raggiunto stupisce tutti in quanto il film sia risultato estremamento divisivo per le tematiche trattate. Tuttavia è da ricordare che è anche il film con il budget più alto fino ad ‘ora per A24 che ha investito oltre 50 milioni di cui 20 nella promozione.

Fonte A24

Continua a seguirci su LaScimmiaPensa