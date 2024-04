Serie TV

Rubriche

Curiosità Fallout: il significato del pollice in su del Vault Boy [FOTO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Il gesto del pollice è famosissimo, ritorna continuamente nei videogiochi e anche nella serie tv di Fallout. Ma non è per dire “tutto ok”, anzi… In tutta la saga di Fallout vediamo spessissimo il Vault Boy compiere questo gesto con il pollice in su. Nel linguaggio comune come sappiamo significa più o meno “tutto ok” o “avanti così”, messaggio che sarebbe in linea con l’ottusa positività promossa dalla retorica aziendale di Vault-Tec ed ereditata dalle comunità dei Vault. Ma in realtà dietro il gesto si cela un significato molto più inquietante, che viene anche illustrato nella serie quando a Cooper viene chiesto di riprodurlo come modello per pubblicizzare i Vault. Cooper stesso lo illustra: si tratta di un metodo per stabilire la pericolosità dello scoppio di una bomba nucleare in base alla distanza.

Cooper spiega il metodo del pollice alla figlia

Stando con il pollice alzato e con un occhio chiuso, bisogna misurare quanto la nube fungina dell’esplosione è alta rispetto al pollice. Se è più bassa, dice Coop, bisogna cominciare a correre. Se è più alta, non serve correre da nessuna parte: è impossibile sfuggire. Un metodo che si rifà alle numerose istruzioni fornite alla popolazione in America negli anni ’50, come il famoso “duck and cover”, su precauzioni da adottare in caso di attacco nucleare sovietico.

La teoria al riguardo circola da anni per quanto concerne il gesto del Vault Boy, e curiosamente è stata in precedenza debunkata da Brian Fargo, produttore dei primi giochi di Fallout dell’era pre-Bethesda, e da Trammel Ray Isaac, disegnatore del Vault Boy stesso. Secondo entrambi loro il gesto del pollice in su non c’entra con le esplosioni nucleari, ma a quanto pare gli autori della serie Amazon, Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner, hanno avuto da ridire al riguardo.

Fonte: ScreenRant

Continuate a seguirci su LaScimmiaPensa e sul nostro canale WhatsApp