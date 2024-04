Condividi l'articolo

Hideo Kojima è letteralmente catturato dalla serie su Fallout, come provano diversi post via social. Ecco cosa dice al riguardo l’autore di Metal Gear

La serie di Fallout sta catturando davvero tutti, e ci sono anche esempi clamorosi come quello di Hideo Kojima. L’autore di Metal Gear e Death Stranding si dice avvinto dalla serie Amazon ma, nel suo caso, per una ragione precisa: “Perché c’è Ella”. Si riferisce ovviamente a Ella Purnell, protagonista della serie e interprete del personaggio di Lucy MacLean.

Checking out “Fallout” because Ella is in it. pic.twitter.com/xPtbR9Jtnk — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) April 12, 2024

E non gli si può dar torto, dato che la Purnell si è dimostrata una scelta adattissima sia per il personaggio che per la serie, assieme ad altre buone scelte di casting come quella di Walton Goggins. Ma non è tutto: tra i due ci sarebbe, come testimonia la foto qui sotto, una vera e propria amicizia.