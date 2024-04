News Terminator, Hamilton chiude per sempre al suo ritorno Parlando con The Hollywood Reporter, LInda Hamilton ha chiuso per sempre il suo ritorno nel franchise di Terminator Di Matteo Furina -

Terminator dovrà per sempre fare a meno di Linda Hamilton Sono passati più di quattro anni da quando Linda Hamilton ha ripreso il ruolo di Sarah Connor in Terminator – Destino oscuro. Tuttavia, sebbene James Cameron abbia rivelato qualche tempo fa distare lavorando sul reboo della saga, dovrà farlo senza la sua attrice di punta che, sedendosi a parlare con The Hollywood Reporter, ha chiuso per sempre quella porta.

Quando infatti le è stato chiesto se fosse più probabile che lei tornasse nei panni di Sarah Connor o che una AI scrivesse il prossimo Terminator la Haimilton ha detto:

L’intelligenza artificiale che scrive il prossimo film di Terminator.Magari possono uccidere Sarah Connor: potrebbe essere la premessa migliore per iniziare un nuovo film senza di me

Sono molto felice di essere tornato nel film precedente. Ho amato lavorare col regista Tim Miller, amo le mie amiche [Mackenzie Davis e Natalia Reyes], anche se non posso dire di amare il film. L’ho visto solo una volta. Mi sembrava che fosse troppo veloce. Ma abbiamo fatto un ottimo lavoro, ed è stato il momento più migliore e il momento peggiore della mia vita, tutto racchiuso in un unico film.

Avevo 63 anni circa, ed è stata la cosa più difficile. Ogni giorno era come un triathlon: “Ora nuoteremo per due ore e poi correremo per due ore”, ha ricordato. Ho letto 40 libri in quel percorso. Questo è tutto ciò che potevo fare, sdraiarmi e leggere, mandare la mia mente da qualche altra parte e riposare il mio corpo.

Questa non è la prima volta che Linda Hamilton esprime una simile opinione sul futuro del franchise. All’inizio di quest’anno, aveva infatti detto a Business Insider:

Ho finito. Ho finito. Non ho altro da dire. La storia è stata raccontata, ed è esaurita per me. Perché qualcuno dovrebbe rilanciarlo è un mistero per me. Ma so che il nostro mondo di Hollywood è costruito sui reboot in questo momento

Che ne pensate?

