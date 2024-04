News Fallout, per critica e pubblico è al livello The Last of Us Secondo i dati raccolti da Rotten Tomatoes, la serie dedicata a Fallout è al livello di quella su The Last of Us Di Matteo Furina -

Fallout conquista tutti! Su Amazon Prime Video è appena arrivata Fallout, serie tv live action adattamento dei celeberrimi giochi Bethesda (qui la nostra recensione). Lo show sta ottenendo grandissimi riscontri sia di critica che di pubblico. E i voti online sono lì a testimoniarlo. Se guardiamo infatti Rotten Tomatoes, il più grande aggregatore di recensioni al mondo, Fallout si attesta a un impressionante 94% di voti positivi da parte della critica e 87% del pubblico.

Si tratta di dati davvero pazzeschi. Se infatti li confrontiamo con quelli che ottenne di The Last of Us, serie TV basata sul celeberrimo gioco di casa Naughty Dog (qui la nostra recensione della prima), quello che per molti è il miglior adattamento di un videogioco di sempre, possiamo notare che le votazioni sono molto simili. Il pubblico infatti diede l’89% di recensioni positive allo show di casa HBO con la critica che si fermò al 96%.

Tant’è vero che a breve avremo anche una seconda stagione di The Lat of Us della quale sappiamo ben poco se non che avrà una differenza sostanziale rispetto alla prima. Se infatti la stagione conclusa lo scorso ha raccontato in un unico blocco di 9 episodi l’intera vicenda del primo gioco, questo non sarà possibile per il secondo gioco. Questo infatti racconta una storia più ampia e complessa rispetto al suo predecessore (qui i dettagli).

