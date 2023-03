News

Condividi l'articolo Attenzione: articolo contiene spoiler sulla trama di The Last of Us Su Sky è appena arrivato l’episodio finale di The Last of Us, serie TV basata sul celeberrimo gioco di casa Naughty Dog (qui la nostra recensione). Il grandissimo successo riscosso ha già convinto HBO a rinnovare lo show per una seconda stagione che si baserà, ovviamente, sulla parte II del gioco arrivata sugli scaffali nel 2020. Tuttavia questa avrà una differenza sostanziale rispetto alla prima. Se infatti la stagione appena conclusa ha raccontato in un unico blocco di 9 episodi l’intera vicenda, questo non sarà possibile per il secondo gioco. Questo infatti racconta una storia più ampia e complessa rispetto al suo predecessore. Ci sono molti più personaggi, flashback e scene d’azione, e i creatori dell’adattamento della HBO, Craig Mazin e Neil Druckmann, hanno confermato a GQ che gli eventi della “Parte II” dureranno più di una stagione.

Quando gli è stato chiesto se la seconda stagione includerà l’intera storia della “Parte II”, Mazin ha risposto:

No. Non è possibile.

Druckmann ha aggiunto: “Sarà più di una stagione”.

I creatori non hanno rivelato se la storia della “Parte II” di The Last of Us avrà bisogno di due o tre stagioni per essere raccontata completamente, ma Mazin ha detto:

Hai notato correttamente che non abbiamo detto quante saranno. Ma che sarà più di uno è effettivamente corretto.

Inoltre, in un’altra recente intervista con ComicBook, lo stesso Mazin aveva spiegato che la seconda stagione si discosterà abbastanza da quanto visto nel gioco.

Sarà diversa. Proprio come questa stagione è stata diversa. A volte sarà radicalmente diverso e a volte sarà a malapena diverso. Ma sarà diverso e sarà qualcosa di suo. Non sarà esattamente come il gioco. Sarà lo spettacolo che io e Neil vogliamo realizzare

