James Cameron è in questo momento al cinema con Avatar: La Via dell’Acqua, sequel dell’amatissimo film del 2009. Il cineasta è dunque impegnato in un tour stampa per parlare del suo progetto e anche della sua carriera in generale. In un’intervista con Esquire Middle East ha riflettuto su uno dei suoi film più celebri, Terminator. Cameron ha infatti spiegato che probabilmente oggi non lo girerebbe.

Ripenso ad alcuni film che ho realizzato e non so se vorrei farli oggi. Non so se vorrei glorificare le armi, come ho fatto in un paio di film di Terminator più di 30 anni fa, nel nostro mondo attuale. Quello che sta succedendo con le armi nella nostra società mi dà il voltastomaco.Sono f elice di vivere in Nuova Zelanda, dove hanno appena vietato tutti i fucili d’assalto due settimane dopo l’orribile sparatoria alla moschea di un paio di anni fa – dice James Cameron