Avatar: La Via dell'Acqua ha guadagnato 850 milioni di dollari in soli 10 giorni, divenendo il quinto incasso dell'anno

Avatar: La Via dell’Acqua, sequel dell’amatissimo lavoro di James Cameron del 2009, sta dominando al box office di tutto il mondo. A livello globale ha infatti superato gli 850 milioni incassati in soli 10 giorni, divenendo, in questo breve lasso di tempo, il quinto miglior incasso dell’anno. Solo due progetti sono riusciti a raggiungere il miliardo quest’anno, Top Gun: Maverick e Jurassic World Dominion. Ma qeusto Avatar: La Via dell’Acqua è probabile che sarà il terzo.

In Italia il nuovo film di Cameron è dominatore assoluto avendo già superato i 20 milioni di euro ed avendo staccato di quasi 6 milioni il secondo miglior incasso italiano, ovvero sia Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo che ha incassato poco meno di 15 milioni. Si tratta sicuramente di notizie confortanti per i tanti fan della saga in quanto Cameron stesso parlando con Total Film, qualche tempo fa si era detto pronto a chiudere la saga col terzo film in caso di flop.