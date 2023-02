Avatar: La Via dell'Acqua ha superato anche Star Wars Episodio VII al botteghino, divenendo il 4° maggior incasso di sempre

Avatar: La Via dell’Acqua, sequel dell’amatissimo lavoro di James Cameron del 2009, continua a dominare al box office di tutto il mondo. E nelle ultime ore ha ottenuto un altro enorme risultato. Toccando i 2,074 miliardi infatti, il secondo capitolo delle avventure su Pandora ha superato Star Wars: Il risveglio della Forza che nel 2015 si era fermato a 2,068. Così facendo è divenuto il quarto miglior incasso della storia del cinema.

Ma c’è di più. Con questo risultato Cameron non solo è l’unico regista ad aver realizzato 3 film a superare i 2 miliardi di dollari, ma è anche l’autore di 3 dei 4 migliori incassi di sempre. Sopra infatti a Avatar: La Via dell’Acqua c’è infatti solo Titanic e Avatar firmati da Cameron e, unico “intruso”, Avengers: Endgame. Un risultato praticamente imbattibile per il grande cineasta americano.