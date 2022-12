News

Cinema Avatar, Cameron e la differenza tra il film e i cinecomic Parlando con The Wrap, James Cameron ha spiegato la differenza tra il suo Avatar e i film di Supereroi Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Al cinema è in questo momento in proiezione Avatar: La Via dell’Acqua, sequel dell’amatissimo lavoro di James Cameron del 2009. Il film sta ottenendo un grande consenso di critica e pubblico e il cineasta è in questo momento nel corso di un tour stampa per parlare del suo progetto. In un’intervista in particolare, rilasciata a The Wrap, l’autore di Titanic ha voluto parlare della differenza che intercorre tra i suoi film e quelli di supereroi, sebbene entrambi abbiano come protagonisti personaggi di fantasia su mondi alieni che affrontano delle minacce. Sottolineando che non ha nulla contro i film di supereroi, Cameron ha spiegato che in Avatar i problemi affrontati sono reali e non è solamente eroi che devono affrontare un tizio intento a conquistare la galassia. Una delle cose con cui siamo riusciti nel primo film è renderlo riconoscibile in tutto il mondo, in tutte le culture – ha detto. Non solo ha avuto successo qui negli Stati Uniti, ma abbiamo guadagnato tre quarti dei nostri soldi nel resto del mercato globale. Quindi per me era importante raccontare una sorta di storia che fosse universale, tutti hanno a che fare con padri e figli, madri e figlie, fratelli e sorelle, tutto quel genere di cose. Non importa quale cultura, quale gruppo linguistico sei, quale religione sei. È un’idea universale.

Ora, non posso parlare per tutti, ma posso solo parlare della mia esperienza essendo stato su entrambi i lati, sia quello dell’adolescente che la gente non capiva, voglio dire tutti gli adolescenti si sentono come se non appartenessero, non si adattassero, se sei un artista in un liceo molto figo, vieni picchiato molto e cerchi gli altri disadattati, ha detto Cameron. “Mio padre non mi capiva. Mia madre si, perché era un’artista.

E ora sono dall’altra parte come padre di cinque figli e vedere come i miei figli hanno lottato nei loro modi diversi, tutti in modi diversi perché sono tutte persone diverse, mi ha dato molti spunti. Metti tutto questo su questo fantastico pianeta con tutti questi panorami incredibili e tutto il resto, ma queste sono persone reali. Possono essere alti 3 metri, essere blu e con code di gatto, ma sono persone reali perché si sentono reali. I problemi che stanno affrontando sono reali.

Non sono problemi straordinari. Non si scontreranno con qualcuno che sta cercando di conquistare la galassia – ha detto. Hanno problemi reali. E non sto criticando i film sui supereroi. Li amo, sono i nostri miti e leggende moderni, sono gli dei greci che combattono. Adoriamo tutta quella roba, ma non è il film che volevo fare.

Che ne pensate? Avete già visto Avatar: La Via dell'Acqua?

