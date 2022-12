Musica

Curiosità DJ BoBo: chi è (e che fine ha fatto) il cantante di Chihuahua [VIDEO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Correva il lontano anno 2003 e le nostre radio erano martoriate da questa hit. Sicuramente ve la ricordate, ma forse non avete mai saputo nulla del suo interprete: il leggendario DJ BoBo “Chihuahua!”: non fingete di non ricordarla. Ancora a distanza di ormai vent’anni, questo termine più che la razza canina ci richiama alla mente la celebre hit eurodance del cantante svizzero DJ BoBo. Al secolo Peter René Baumann, nato nel 1968 e in realtà artista di grande successo più o meno in tutta Europa, tranne che in Italia. Nella sua lunga carriera infatti, iniziata nel 1993 con l’album Dance with Me e che prosegue tuttora con il disco Evolut30n (2022), il cantante, rapper e produttore ha venduto qualcosa come 14 milioni di dischi, spuntando diverse altre hit da noi semi-sconosciute come Somebody Dance with Me, Everybody, There Is a Party e Pray.

I suoi singoli hanno sempre avuto molto successo, oltre che nella natia Svizzera, anche e soprattutto in Germania, nei Balcani, in Benelux e per qualche imperscrutabile motivo pure in Australia. Qui in Italia rimane praticamente noto soprattutto per quella quasi leggendaria hit del 2003, che potete nuovamente godervi qui sotto con tanto di video d’epoca.

Di fatto si tratta dell’artista svizzero di maggior successo (in termini commerciali) di sempre, il che è un po’ tutto dire sulla scena musicale dei nostri cugini alpini. DJ BoBo ha vinto dieci World Music Awards, premio speciale assegnato a Monte Carlo, in virtù dei suoi conseguimenti in musica.

E nel corso di tutti questi anni, quatto quatto e zitto zitto, ha seguitato a conquistare le classifiche di mezza Europa, mantenendo il suo buon nome ben al di là del successo di Chihuahua. Brano che tra l’altro, fun fact, non è neanche suo ma di una band brasiliana: Louis Oliveira e His Bandodalua Boys.

DJ BoBo lo ha fondamentalmente remixato e aggiornato ad inizio millennio, con strofe rap praticamente obbligatorie e suoni dance conditi da una memorabile melodia per fiati. Come ben ricordiamo, ha fatto ballare tutti quanti nell’estate del 2003 e il singolo ha anche vinto il disco d’oro (ma non di platino) in Italia.

Del resto non è l’unica canzone di successo di DJ BoBo non esattamente “sua”: una delle sue prime hit, Somebody Dance with Me, non è nient’altro che la famosa canzone di Halloween di Rockwell (con Michael Jackson), Somebody’s Watching Me, del 1984. Ma parliamo del resto di un genere pop e dance: non è troppo importante chi sia l’autore, purché il brano abbia successo.

E un successo duraturo DJ BoBo se l’è assicurato non solo grazie a Chihuahua, ma anche grazie a qualcosa come 24 tra album, live, greatest hits e compilation di b-sides pubblicati negli ultimi trent’anni. Sappiate quindi che anche se noi a malapena ci ricordiamo di lui, DJ BoBo continua a fare concerti e a godersi appieno la sua fama.

