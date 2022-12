News

Condividi l'articolo Grande notizia per gli abbonati di TimVision. Da pochi giorni è infatti disponobile in esclusiva Peacemaker, serie TV con protagonista con John Cena dedicata al personaggio che il wrestler ha impersonato in The Suicide Squad, reboot del 2021 del brand DC ad opera di James Gunn. La storia esplora le origini del personaggio Christopher Smith, questo il vero nome di Peacemaker, uno spietato killer, irresistibilmente vanaglorioso, che crede nella pace ad ogni costo. Nel cast anche Danielle Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee, Chukwudi Iwuji e Robert Patrick.

James Gunn ha scritto tutti gli otto episodi e ne ha diretti cinque, incluso il primo. James Gunn, Peter Safran e Matt Miller sono i produttori esecutivi della serie insieme allo stesso John Cena. Si tratta di uno show davvero divertente che racconta la storia di uno dei personaggi più assurdi mai arrivati in un cinecomic che ha contribuito ad alzare il livello di assurdità generale visto in The Suicide Squad, cosa che ha reso quel film così tanto memorabile.

Oltre al successo di questa serie, John Cena è recentemente entrato nel Guinness World Record per aver esaudito più desideri di chiunque altro, ben 650. Per farlo si è appoggiato a Make-A-Wish è un’organizzazione no-profit fondata negli Stati Uniti che dal 1980 aiuta a soddisfare i desideri dei bambini con gravi malattie. Del motivo per cui continua a esaudire i desideri dei bambini, l’attore ha detto:

Voglio che vivano un’esperienza che rimarrà con loro per sempre.

Che ne pensate? La vedrete?

