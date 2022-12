Internet

Approfondimenti YouTube: i video più visti del 2022 [VIDEO]

Condividi l'articolo Un anno si chiude e possiamo fare le somme dei video più visti su YouTube, shorts compresi. Li avete visti tutti anche voi? Siamo arrivati alla fine del 2022. Anche quest’anno molti dei momenti più memorabili sono stati visti e rivisti da milioni di persone su YouTube, oltre che sui vari social. Ed ecco quali sono stati filtrati ovviamente a livello di pubblico internazionale: per esempio, l’addio dello streamer Technoblade non ha fatto tanto scalpore da noi quanto all’estero. Mentre il contrario certamente si può dire dell’ormai celeberrimo schiaffo di Will Smith a Chris Rock, uno dei momenti segnanti dell’anno. Non mancano il super-youtuber MrBeast, la star di Stranger Things (sempre lei) Millie Bobby Brown e la mega-esibizione dell’halftime del Superbowl tutto al sapore rap. Ecco qui sotto i link e la top ten.

Top 10 video di YouTube 2022

Non ci facciamo sfuggire che il 2022 ha anche visto l’affermazione dei cosiddetti shorts, brevi video in formato TikTok che cercano di contendere alla piattaforma cinese il primato mondiale nella diffusione di questo tipo di contenuti. Ecco un’altra top ten relativa a questo formato, e non preoccupatevi se non avete la minima idea di chi siano costoro.

Per chiudere, un po’ di cifre: YouTube riporta che i dieci video da top 10 (qui sopra) sono stati visti più di 650 milioni di volte nell’arco di 55 milioni di ore, e che i canali che li distribuiscono contano più di 225 milioni di abbonati. Cifre che fanno girare la testa, direbbe qualcuno. Come andrà nel 2023? Per scoprirlo non scordate di seguirci sempre su LaScimmiaPensa!

Top 10 YouTube shorts

