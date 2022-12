MrBeast: il primo YouTuber destinato a diventare miliardario [VIDEO]

Internet

Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo MrBeast, alias Jimmy Donaldson, sarà quasi sicuramente il primo miliardario diventato tale solo grazie a YouTube Se non lo avete ancora sentito nominare, probabilmente è solo questione di tempo. Parliamo di MrBeast, alias Jimmy Donaldson, americano di 24 anni che probabilmente è destinato a diventare il primo miliardario youtuber. Il suo canale è infatti il quarto più seguito sulla piattaforma, e un motivo c’è. Sta, cioè, nella qualità estremamente bizzarra per non dire estrema dei video che realizza. Avete presente quando si dice che qualcuno farebbe davvero qualunque cosa per un click? Ecco, Donaldson incarna perfettamente questo concetto. E non bada a spese per mettere in scena situazioni davvero al limite dell’assurdo.

Lo vediamo per esempio in questo video, nel quale sfida 100 persone a una prova di resistenza che sembra una sfida di Squid Game, con in paio 500mila dollari. Non quindi semplici contenuti divertenti o d’informazione, ma veri e propri show che incuriosiscono, provocano e coinvolgono come pochi altri youtuber sanno fare.

E i risultati si vedono. Forbes riporta che solo grazie ai suoi video e raccogliendo milioni di visualizzazioni nel 2021 MrBeast ha guadagnato 54 milioni di dollari, dei quali ben 32 milioni derivanti da annunci pubblicitari su tutti i suoi canali (sono dodici in totale). Su YouTube è il creator con più iscritti al mondo, ben 119 milioni, e sembra che nel 2022 i suoi guadagni arriveranno a raddoppiare.

“Molta gente vede ancora gli youtuber come una sottocategoria di influencer. Non si rende ancora bene conto dell’influenza che hanno molti realizzatori di video” ha detto Donaldson, e non potrebbe essere più nel giusto. I suoi video vengono realizzati con un budget medio tra gli 1,5 e i 3 milioni di dollari, parte dei quali vengono donati appunto in gare assurde o utilizzate per imprese costose imprevedibili.

In una di queste, per esempio (qui sopra) si fa seppellire in una bara per 50 ore. Non mentite: vi viene la voglia di guardarlo per vedere come se la cava, vero? E non è nemmeno Ryan Reynolds. Ma è stato sufficiente, come possiamo vedere, a totalizzare 216 milioni di views, cifre astronomiche.

Spiega Donaldson: “È molto semplice. Onestamente, quando ho stipulato il mio primo contratto di sponsorizzazione da 10mila dollari, ho regalato questi soldi. Ho preso il denaro, sono uscito e l’ho regalato a un senzatetto. Non voglio strafare. È stata semplicemente una bella sensazione. È un mondo in cui guadagno 10mila dollari, li brucio e ne guadagno altri 20mila”.

Ce n’è abbastanza per far arrabbiare chiunque abbia lavorato in fabbrica per cinquant’anni, tirando su stipendi con estrema fatica; ma anche chi da anni si sforza di far crescere il proprio canale YouTube o la propria pagina Instagram invano, contando sulle views di amici e parenti e spiegando senza successo la lore degli ultimi giochi di Pokémon.

Non è tutto perché con un’operazione finanziaria complessa, vendendo una quota della sua società (di cui è unico proprietario) ne farebbe salire la valutazione a 1,5 miliardi di dollari, diventanto così di fatto miliardario. E già oggi Forbes stima che MrBeast ha tra le mani un patrimonio di 500 milioni di dollari, che anche senza questa vendita è comunque destinato a salire.

“La probabilità di diventare miliardario è più alta se non ci si pone questo obiettivo. Concentratevi solo sul creare una società straordinaria“, ha detto, con uno spirito puramente alla Elon Musk. E poi: “Se riusciamo a rimanere il più grande canale YouTube al mondo per i prossimi cinque o dieci anni, le opportunità sono illimitate”. Facile, no? Che ci vuole a diventare miliardari così!

