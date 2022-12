News

Cinema Scream 6: ecco il primo Trailer del nuovo film [VIDEO] Ecco il primo Trailer di Scream 6, sesto capitolo dell'amata saga horror che porta Ghostface a New York Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Paramount ha appena rilasciato il primo teaser trailer di Scream 6, sesto capitolo dell’amata saga horror iniziata nell’ormai lontano 1996. Nelle prime immagini possiamo vedere il temibile Ghostface predendere d’assedio New York dando forza allo slogan del film “In una città da milioni di abitati nessuno ti sente urlare”. Il film arriverà in sala il 10 marzo 2023. La veterana di dei film di Scream Courteney Cox ritornerà, insieme a Jenna Ortega, fresca del successo planetario di Mercoledì, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown e Mason Gooding, direttamente dalquinto film della saga. Anche la star del quarto capitolo Hayden Panettiere tornerà nei panni di Kirby Reed. I nuovi arrivati nel cast ​​includono Samara Weaving, Dermot Mulroney, Tony Revolori, Josh Segarra e altri. L’unico personaggio chiave che mancherà in Scream 6 è la Sidney Prescott di Neve Campbell. L’attrice ha rivelato nel giugno 2022 di non essere soddisfatta della sua offerta di tornare nel nuovo film e ha rifiutato di apparire.

Non sentivo che ciò che mi veniva offerto equivalesse al valore che porto a questo franchise, e che ho portato a questo franchise, per 25 anni – ha detto la Campbell in una dichiarazione all’epoca. E come donna in questo settore, penso che sia davvero importante per noi essere apprezzate e lottare per essere apprezzate

Le origini del franchise Scream risalgono al 1996 con il primo film, e da allora la serie slasher ha continuato a sfornare sequel. I primi quattro film della serie sono stati diretti da Wes Craven, mentre il quinto capitolo dello scorso anno è stato diretto dai registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, che torneranno anche per questo sesto film. Anche gli sceneggiatori James Vanderbilt e Guy Busick, che hanno scritto il prcedente capitolo del 2022, sono tornati per il nuovo progetto.

