Serie TV Mercoledì batte Dahmer e infrange un altro record su Netflix Mercoledì è diventata la seconda serie tv in lingua inglese più vista di sempre su Netflix superando Dahmer Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Mercoledì, nuovissima serie TV Netflix ambientata nell’Universo Narrativo de La Famiglia Addams con protagonsita Jenna Ortega, è l’assoluto fenomeno del momento. Sebbene sia arrivata sulla piattaforma della grande N. continua a macinare numeri impressionanti e frantumare record. L’ultimo dei quali, rivelato dalla stessa Netflix sui social, superando niente meno che Dahmer, show dedicato al Cannibale di Milwaukee che ha dominato la piattaforma nell’ultimo periodo (qui la nostra recensione). Mercoledì è stata infatti guardato per altri 269 milioni di ore la scorsa settimana, spingendo le sue ore totali di streaming da quando è stato presentato in anteprima a 1,022 miliardi di ore. Con queste cifre la serie di Tim Burton è diventata il secondo show in lingua inglese più visto di Netflix di tutti i tempi, dietro alla stagione 4 di Stranger Things. Squid Game rimane la serie numero 1 di tutti i tempi con 1,65 miliardi di ore guardate.

Vi ricoridamo che Netflix misura il “successo” dei suoi show in base a come performanco all’interno dei primi 28 giorni dal rilascio. Mercoledì ha ancora un’altra settimana nel suo calendario di quattro settimane, mettendola potenzialmente in corsa per superare la stagione 4 di Stranger Things.

Questo successo globale potrebbe convincere Netflix a rinnovare Netflix per una seconda stagione. Tant’è vero che gli showrunner Al Gough e Miles Millar stanno già pensando alla seconda stagione. Quest’ultimo, parlando con TV Line qualche giorno fa ha rivelato che nei nuovi episodi vorrà dare più spazio agli altri membri della Famiglia Addams, in particolare Gomez e Morticia interpretati da Luis Guzmán e Catherine Zeta-Jones che abbiamo solo visto di sfuggita nella prima stagione.

Abbiamo appena scalfito la superficie con quei personaggi e gli attori sono fantastici in quei ruoli. Catherine è, credo, un’iconica Morticia. Anche il rapporto tra Mercoledì e Morticia è essenziale per lo show e l’idea che Mercoledì stia cercando di forgiare il proprio percorso al di fuori della famiglia è importante.

