Grazie al gigantesco e planetario successo ottenuto grazie a Mercoledì, serie Netflix di Tim Burton ambientato nell'Universo Narrativo de La Famiglia Addams, Jenna Ortega è divenuta una delle giovani stelle più apprezzate e discusse del mondo del cinema. Tuttavia questo l'ha portata anche a divenire incredibilmente virale, cosa che ha infastidido persino lei. Parlando con Vanity Fair la giovane attrice ha infatti detto:

Mi ero stufata di me stessa l’anno scorso – dice Jenna Ortega. La mia faccia era ovunque… quindi è giusto che, se aprissi il telefono e vedessi la stessa ragazza con una citazione stupida o qualcosa del genere, anche io ne sarei stata stufa

L’attrice ha parlato anche del clamore mediatico ricevuto da una sua intervista fatta al podcast “Armchair Expert”, dove aveva raccontato di aver cambiato le sceneggiature di Mercoledì.

Non credo di aver mai dovuto puntare i piedi più di quanto ho fatto sul set di Mercoledì – aveva detto in quel caso Jenna Ortega. Tutto quello che avrebbe dobuto fare Mercoledì, tutto quello che dovevo interpretare, non aveva alcun senso per il suo personaggio. Il suo essere in un triangolo amoroso? Non aveva senso.

C’era una battuta su un vestito che doveva indossare per il ballo scolastico in cui dice: “Oh mio Dio, lo adoro. Uffa, non posso credere di averlo detto. Mi odio letteralmente”. Ho dovuto dire “No”. Ci sono stati momenti su quel set in cui sono diventata quasi poco professionale, perchè hoo iniziato a cambiare le battute. Il supervisore della sceneggiatura pensava che avessi qualche problema e allora ho dovuto andare a incontrare gli autori e mi hanno detto: “Aspetta, che fine ha fatto la scena?” E ho dovuto spiegare perché non potevo fare certe cose.

Queste parole di Jenna Ortega hanno scatenato la reazione degli sceneggiatori cinematografici e televisivi che l’hanno definitva “tossica”

Tutto ciò che ho detto è stato davvero amplificato – ha detto l’attrice a Vanity Fair. Mi è sembrato quasi distopico. Mi sentivo una caricatura di me stessa

Ha detto inoltre che il pasticcio mediatico le ha insegnato una lezione preziosa:

Non piacerai mai a tutti, e come persona che naturalmente è una che ama compiacere gli altri, è stato davvero difficile da accettare. Ad alcune persone potresti semplicemente non piacere… e va benissimo così

