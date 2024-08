News

Cinema Deadpool & Wolverine, Keen parla della reunion con Jackman Ospite del podcast Phase Zero di ComicBook, Dafne Keen ha parlato del lavoro svolto in Deadpool & Wolverine Di Matteo Furina -

Al cinema è appena arrivato Deadpool & Wolverine, nuovo capitolo dedicato al Mercenario Chiacchierone che è anche il primo della saga a far parte del MCU (qui la nostra recensione). Il film sta ottenendo un riscontro di pubblico pazzesco soprattutto grazie alle molte scene iconiche e i molti camei presenti. Il più apprezzato è stato sicuramente quello di Dafne Keen che è tornata a interpretare la mutante X-23 dopo l'esperienza in Logan del 2017.

L’attrice, ospite del podcast Phase Zero di ComicBook, ha prlato del suo approccio al ruolo, considerato il fatto che quello che incontra nel film non è il Logan che lei ha conosciuto, ma una sua variante.

C’è qualcosa di così meravigliosamente tragico… non ha mai potuto dirgli quanto gli voglia bene o quanto gli sia grata, e ora sta avendo questa opportunità, ma non è veramente lui – ha detto Dafne Keen. Quindi tutto è così vicino, eppure così lontano. La cosa migliore che otterrà è dire a quest’uomo che ha essenzialmente appena incontrato, ma che gli vuole bene perché è Logan, e quanto tiene a lui. Non può dire troppo perché lui non la conosce, ma lei conosce lui. È davvero straziante e geniale per loro

L’attrice ha anche parlato di come abbia fatto a mantenere il segreto della sua presenza in Deadpool & Wolverine per così tanto tempo.

Mi sono divertita molto a tenerlo segreto – ha detto a Entertainment Weekly. Ho dovuto fare un sacco di stampa per un lavoro che avevo appena finito. Mi hanno chiesto questa cosa in ogni intervista e ho dovuto semplicemente mentire, il che è stato davvero divertente. Tutta l’ispirazione è venuta da Andrew Garfield. È un maestro in questo.

