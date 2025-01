Hugh Jackman: chi è la nuova fidanzata dell’attore, Sutton Foster

Condividi l'articolo

Nuovo amore per Hugh Jackman: la collega Sutton Foster, con cui ha recitato a teatro, ora sta con lui

Hugh Jackman e Sutton Foster hanno recitato assieme a Broadway nello spettacolo The Music Man, dal dicembre 2021 al gennaio 2023. A quanto pare tra i due è scoppiata la passione, perché sono stati fotografati insieme mano nella mano a Santa Monica, il 6 gennaio, a cena insieme. People ha pubblicato le foto in esclusiva.

La relazione arriva dopo il divorzio di Jackman dalla ora ex-moglie Deborra-lee Furness, dopo ben 27 anni di matrimonio, avvenuto nel 2023. Anche la Foster ha divorziato di recente. E passeggiando per strada insieme in California è chiaro che i due, ben consci della presenza dei paparazzi, vogliono far sapere a tutti di essere una coppia. Come andrà?