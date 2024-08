Varie

Rubriche

Curiosità Burj Al Babas: la “Disneyland” turca abbandonata con centinaia di castelli vuoti [FOTO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Burj Al Babas doveva essere una città di lusso, oggi è solo una ghost town con centinaia di piccoli grotteschi castelli Questo posto, chiamato Burj Al Babas, si trova in Turchia, vicino al villaggio di Murdurnu, a due ore di macchina dal Mar Nero. Cos’ha di particolare bé, lo vedete da voi. Si tratta di una ghost town, completamente abbandonata, ma anche abbastanza inquietante perché somiglia a una specie di ombrosa Disneyland. Complici i centinaia di piccoli castelli in stile medievale, 587 per la precisione, distribuiti per tutta la città. Questo posto doveva essere una sorta di via di mezzo tra un parco divertimenti e un resort di lusso, con ogni castello ad ospitare una jacuzzi su ciascuno dei suoi tre piani, e molto altro ancora.

Burj Al Babas. Credits: Chris McGrath/Getty Images

La brochure originale prevedeva anche un centro commerciale, centri dedicati alla salute e alla bellezza, un cinema e una moschea. Le case vacanze nella città dovevano essere in vendita per cifre dai $370,000 ai $530,000, e questo avrebbe portato agli organizzatori un guadagno complessivo potenziale di 270 milioni, o qualcosa del genere.

Ma non è mai successo: la città è invece come la vedete ora, completamente vuota. Come mai? Semplice: i costruttori, Sarot Group, hanno iniziato nel 2014 ma sono falliti dopo poco tempo, dichiarando bancarotta per l’equivalente di 5 milioni di dollari. Le vendite sono crollate, a quanto pare, e così l’interesse nella realizzazione del progetto.

Come mai? Probabilmente il problema sta nei castelli stessi, che esteticamente non c’entrano nulla con la Turchia e ricordano semmai qualcosa che si potrebbe trovare in Svizzera o in Baviera, e sono forse un tentativo di richiamare appunto un po’ il fascino medievale europeo, un po’ quel sentore alla Disneyland. Bé, noi diremmo: missione fallita, alla grande.

Fonte: UNILAD

Continuate a seguirci su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp