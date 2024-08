News

Cinema Daisy Ridley rivela di avere la Malattia di Graves Parlando con Women's Health, Daisy Ridley ha raccontato di avere il Morbo di Graves Di Matteo Furina -

Daisy Ridley, attrice celeberrima per aver interpretato Rey nella trilogia sequel di Star Wars, ha rivelato, durante una chiacchierata con Women's Health, di aver ricevuto una diagnosi relativa alla malattia di Graves, una malattia autoimmune caratterizzata da una disfunzione della tiroide.

È la prima volta che che parlo del Graves – racconta l’attrice.

La star aveva iniziato a sentirsi male dopo le riprese di Magpie, un thriller psicologico in cui interpreta Anette, una moglie e madre alle prese con la sua relazione difficile.

Ho pensato: “Beh, ho appena interpretato un ruolo davvero stressante; presumibilmente è per questo che mi sento male”

Tuttavia, quando ha descritto al suo endocrinologo i suoi sintomi, che includevano un battito cardiaco accelerato, perdita di peso, affaticamento e tremori alle mani, il medico ha detto che la sensazione derivante dal Graves è spesso definita “stanca ma nervosa” e Daisy Ridley si è resa conto di sentirsi super irritabile.

È stato divertente, pensavo solo di essere arrabbiata con il mondo, ma a quanto pare funziona tutto così velocemente che non riesci a rilassarti un attimo

Daisy Ridledy ha continuato dicendo:

Tutti noi leggiamo le statistiche sulle donne che non hanno ricevuto una diagnosi o che sono state sottodiagnosticate e in un certo senso ci rendiamo conto di dire: “In realtà, non mi sento bene” e non: “Sto bene, sto bene, sto bene, sto bene”. È semplicemente normale non sentirsi bene. Nel grande schema delle cose, è molto meno grave di quello che molte persone attraversano. Anche se puoi a gestirlo, non dovresti farlo. Se c’è un problema, non dovresti semplicemente [soffrire]

