News

Serie TV Ecco perchè Jones lasciò Hollywood dopo Due Uomini e Mezzo Nel 2014 Angus T. Jones ha raccontato di aver lasciato Hollywood dopo Due Uomini e Mezzo, poichè si sentiva un ipocrita Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Il racconto di Angus T. Jones Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Angus T. Jones è stata una delle giovani star più amate della storia della televisione. Il suo primo ruolo arrivò nel film Simpatico del 1999. Tuttavia, fu quattro anni che ottenne il lavoro che gli cambiò la vita, interpretando Jake Harper nella sitcom della CBS Due uomini e mezzo, al fianco di Jon Cryer e Charlie Sheen. Jones ha recitato in ben 226 episodi della serie, prima di abbandonare il ruolo nel 2013. Ha poi ripreso il suo ruolo come guest star nella puntata finale dello show due anni dopo.

Dopo aver vinto vari Young Artist Awards, sembrava ormai che la sua carriera fosse sul punto di esplodere. Era anche l’attore bambino più pagato di Hollywood all’epoca, guadagnando circa 300.000 dollari ad episodio. Tuttavia, i soldi e la fama non bastarono a far sì che Angus T. Jones continuasse a recitare, tanto che alla fine decise di abbandonare l’industria e proseguire gli studi presso l’Università del Colorado.

Parlando della sua decisione di abbandonare lo show nel 2014, l’attore dichiarò all’emittente televisiva statunitense KHOU di sentirsi un “ipocrita” per aver recitato in uno show che prendeva in giro i problemi della vita reale.

Si trattava di prendere alla leggera argomenti del nostro mondo che in realtà rappresentano un problema per molte persone – dichiarò all’epoca. Ero un ipocrita pagato perché non mi andava bene, ma lo facevo comunque.

La decisione di Jones di lasciare lo show coincide con la sua decisione di unirsi alla Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, una setta cristiana socialmente conservatrice. Nel tempo ha continuato a criticare il suo ruolo in Due uomini e mezzo in video religiosi, incoraggiando i fan a non guardarla e definendola “sporca“.

Dopo aver ricevuto forti critiche per le sue parole, Angus T. Jones ha poi chiarito i suoi commenti in una dichiarazione a Us Weekly, affermando di avere “la massima stima e rispetto per tutte le persone meravigliose di Due uomini e mezzo” e che non era mai stata sua intenzione mostrare “indifferenza” o “mancanza di rispetto” nei confronti dei suoi ex colleghi.

Mi scuso se le mie osservazioni riflettono indifferenza e mancanza di rispetto nei confronti dei miei colleghi e una mancanza di apprezzamento per la straordinaria opportunità di cui sono stato benedetto – ha aggiunto.

Dopo essersi preso diversi anni lontano dai riflettori, Jones tornerà nel mondo dello spettacolo nel 2023, apparendo come guest star in Bookie e riunendosi con il suo ex co-protagonista, Charlie Sheen.

Che ne pensate?

Fonte: LADbible