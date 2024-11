News Jenna Ortega parla della scena di ses*o in X In un'intervista con Indie Wire, Jenna Ortega ha spiegato perché ha deciso di cimentarsi in X dopo aver letto la sceneggiatura scritta da Ti West. Di Matteo Furina -

Jenna Ortega è sicuramente una delle giovani star più amate e apprezzate al mondo. Grazie al successo planetario di Mercoledì e di Scream, l'attrice è ormai una delle top dello showbiz. Tuttavia ha ottenuto molta notorietà anche nel cinema horro indipendente grazie a X: A Sexy Horror Story, film di Ti West del 2022.

Sebbene Jenna Ortega non sia estranea al cinema horror, questo film, in cui Mia Goth interpreta un’aspirante star del cinema per adulti di nome Maxine, ha portato le cose a un livello più esplicito, raccontando la storia di un gruppo di giovani registi che progettano di girare un porno nella campagna del Texas, salvo poi ritrovarsi a lottare per la propria vita quando vengono sorpresi a creare le loro scene piccanti.

Ortega, che all’epoca aveva solo 19 anni, interpreta un personaggio che inizialmente lavora dietro le quinte della produzione ma che man mano che la storia diventa sempre più incuriosito dal concept del film e decide di partecipare alla sua creazione, dando vita a una scena di sesso con Kid Cudi, che all’epoca aveva 37 anni.

In un’intervista con Indie Wire, la Ortega ha spiegato perché ha deciso di cimentarsi in X dopo aver letto la sceneggiatura scritta da Ti West.

Non avevo mai letto niente del genere prima, e questo mi ha molto incuriosito – ha spiegato Jenna Ortega. Adoro che il mio personaggio inizialmente appaia in un modo, e poi capovolga la sceneggiatura a metà film

L’attrice ha affermato di avere “molta fiducia” in tutti i soggetti coinvolti nel progetto, nonché nella sceneggiatura stessa.

Ero davvero ansiosa di fare qualcosa che non avevo mai fatto prima e di mettermi in un ambiente così diverso da qualsiasi cosa avessi mai filmato.

Sebbene la sceneggiatura abbia catturato fin dall’inizio Jenna Ortega, lei stessa ha rivelato che, proprio come il suo personaggio nel film, inizialmente non si aspettava di girare scene esplicite. Tuttavia, man mano che la produzione era in corso, si decise di coinvolgere il suo personaggio.

Non è stata una decisione consapevole. In realtà la scena inizialmente non era nella sceneggiatura. Quando ho firmato, quella non faceva parte [del film]. Si tratta di qualcosa che è arrivato dopo. [Si trattava] di capovolgere lo stereotipo e prendere qualcuno che non avresti mai visto in quella posizione, all’improvviso, in quella posizione.

Sebbene la scena tra lei e Cudi sia stata aggiunta all’ultimo momento, Ortega ha chiarito che ciò non l’ha scoraggiata dalle riprese.

Penso che aggiunga spontaneità alla decisione e anche alla spontaneità del film

