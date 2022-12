Rubriche

News Hogwarts Legacy: in un nuovo video gameplay l'open world e la Stanza delle Necessità [VIDEO]

Condividi l'articolo Tante novità su Hogwarts Legacy nel nuovo video gameplay che ci mostra ulteriori dettagli della scuola così come la vedremo nel gioco Possiamo ammirare l’open world di Hogwarts Legacy, in attesa dell’uscita del gioco l’anno prossimo, in questo bellissimo video gameplay che ci mostra il giocatore a bordo di una scopa e a cavallo di un ippogrifo mentre sorvola i territori limitrofi della scuola di magia, la stessa che cento anni dopo (rispetto all’ambientazione della trama) accoglierà Harry Potter. Nella seconda parte del video vediamo un’illustrazione più nel dettaglio del combat system, già annunciato come eccezionalmente completo, e ci viene data anche un’anticipazione sull’utilizzo del pacchetto “Arti Oscure” – che come ci si potrà immaginare contiene la maledizione Avada Kedavra – incluso nelle edizioni speciali del gioco o come acquisto in-game.

E alla fine, sorpresa sorpresa, la famosa Stanza delle Necessità (che da quel che ne sappiamo è sempre stata lì da quando esiste la scuola). Lo spazio può essere arredato a piacimento poiché, com’è noto, la stanza varia a seconda delle esigenze e dei desideri di chi vi si trova, mentre oggetti specifici possono essere evocati con formule reperibili ad Hogsmeade.

Insomma: per tutti i fan di Harry Potter si promette un’avventura davvero piena e che schiude tutte le possibilità del mondo magico di J.K. Rowling, rispettando lo spirito dei romanzi e unendolo ad un’arte videoludica di prima qualità, con gioia degli appassionati. Hogwarts Legacy, ricordiamo, uscirà nel 2023 per Windows, PlayStation 5, Xbox X/S (10 febbraio), PlayStation 4, Xbox One (4 aprile) e Nintendo Switch (25 luglio).

