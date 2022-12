Cinema

News Il Cliente di Asghar Farhadi arriva Gratis su MioCinema Di Marco D'Agostino

Condividi l'articolo Su MioCinema a partire dal 27 Dicembre sarà possibile vedere alcuni dei film che hanno permesso al regista iraniano Asghar Farhadi di distinguersi nel panorama del cinema internazionale contemporaneo. Tra questi sarà disponibile gratuitamente Il ClienteIl cl, il film di Farhadi del 2011 che vede come attrice protagonista Taraneh Alidoosti, recentemente arrestata dalle forze governative Iraniane per aver manifestato sui social il suo dissenso per l’uccisione da parte del regime di Mohsen Shekari, giovane artista 23enne. Il tutto rientra nell’ ambito delle proteste popolari contro l’uccisione di Mahsa Amini (22enne condannata per non aver portato il velo).

Per la visione non dovrete far altro che registrarvi alla piattaforma e andare sulla scheda dedicata a Il Cliente. Successivamente dovrete inserire il codice IRANLIBERO. Di seguito riportiamo il post con il comunicato ufficiale di MioCinema e Lucky Red:

La rassegna ASPETTANDO UN EROE-IL MONDO DI FARHADI comprende tre film che rappresentano perfettamente il cinema di Farhadi, che esplora diversi temi attuali e fondamentali come il razzismo, la politica, le debolezze del sistema ma anche i rapporti umani, le relazioni interpersonali. E lo fa con rispetto e sensibilità, oltre ad una travolgente empatia.

Una Separazione (2011)

Una separazione, Asghar Farhadi

Simin vuole lasciare il paese con sua figlia, mentre Termeh e il marito di Simin insistono per tornare a casa a Teheran dove possono prendersi cura del padre anziano che soffre di demenza. Nascono così conflitti familiari che finiscono per condurre i personaggi in tribunale dove si affrontano questioni matrimoniali intime e si scava in profondità in una coppia in crisi.

Vincitore dell’Orso d’oro al festival di Berlino e del Premio Oscar al Miglior film Internazionale nel 2011, Una Separazione è un film sincero che sottolinea come la società iraniana sia divisa per sesso, religione e classe. A metà tra thriller e legal drama, nasconde sotto la suerficie molto più di quello che viene rivelato dalla trama ufficiale

Il cliente (2011, disponibile gratis)

Shahab hosseini e Taraneh Alidoosti nel film di Asgar Farhadi “Il cliente” (l’attrice è stata recentemente arretsata nell’ ambito delle proteste per i diritti delle donne in Iran)

Una giovane coppia, (interpretata da Shahab Hosseini e da Taraneh Alidoosti) deve lasciare la propria casa a Teheran per dei lavori di ristrutturazione indispensabili e un amico cerca di aiutarli a trovare una nuova sistemazione. Ma la precedente inquilina della nuova casa diventa la causa di disordini e cambiamenti nella loro vita. Un evento scioccante e misterioso sconvolge il benessere di questa coppia borghese per sempre.

Il Cliente è una critica del sogno Americano senza attacchi diretti agli Stati Uniti, impregnato di realismo, come altri film di Farhadi, ben recitato e ben diretto. Farhadi analizza spesso l’ipocrisia della classe media nella vita Iraniana e il Cliente è un ritratto onesto sulla realtà della prostituzione in Iran e sulla clientela maschile compiacente.

Il film è valso ad Asghar Farhadi il suo secondo Oscar per il miglior film straniero, già allora l’attrice Taraneh Alidoosti scelse di non presentarsi alla serata di premiazione, in opposizione alla politica di Trump.

Tutti lo sanno (2018)

Javier Bardem e Penelope Cruz in Tutti lo sanno di Asghar Farhadi

Questo film del 2018 ritrova Javier Bardem e Penelope Cruz nei panni dei protagonisti principali. Una coppia sposata con figli vive a Buenos Aires ma torna in Spagna, la loro terra d’origine per partecipare ad un matrimonio. Una volta arrivata a destinazione Laura incontra il suo primo amore, Paco, che in realtà non ha mai dimenticato.

Si innescano così una serie di dinamiche sentimentali e familiari che portano la sceneggiatura in varie direzioni, ma le cose si complicano quando la figlia adolescente di Laura scompare nel nulla. Iniziano le ricerche e si comincia a fare i nomi di un possibile sospettato del sequestro. Una rete di sospetti, segreti, confessioni e rivelazioni dà vita a un dramma intenso e coinvolgente con un cast che regala ottime interpretazioni.