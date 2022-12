News

Musica Frankie hi-nrg mc critica il Pinocchio di Del Toro Su Twitter il rapper Frankie hi-nrg mc ha criticato pesantemente la versione di Pinocchio realizzata da Guillermo Del Toro Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Da qualche settimana su Netflix è arrivato Pinocchio, nuova rivistazione del celeberrimo romanzo di Carlo Collodi realizzata da Guillermo Del Toro (qui la nostra recensione). Il film sta ottenendo grandi riscontri, tuttavia non mancano le critiche. Nelle ultime è diventato virale il Tweet con cui il rapper Frankie hi-nrg si è scagliato contro il progetto animato del cineasta messicano. Certo che tocca sentirsi veramente strafichi per prendere una storia come #Pinocchio, stravolgerla totalmente, cacarci sopra e rivenderla con lo stesso titolo, vero @RealGDT ? @NetflixIT — Frankie hi-nrg mc (@frankiehinrgmc) December 26, 2022 Certo che tocca sentirsi veramente strafichi per prendere una storia come Pinocchio, stravolgerla totalmente, cacarci sopra e rivenderla con lo stesso titolo, vero Del Toro e Netflix?

Questo Pinocchio è un progetto molto caro a Del Toro che, qualche tempo fa, aveva rivelato a Collider le origini della sua ispirazione per quest’opera.

È un film molto, molto personale per me. Per me Pinocchio e Frankenstein sono due facce della stessa medaglia, perchè alla fine sono la stessa storia. L’idea di un Pinocchio che parli di cose che considero molto profonde ma che sia allo stesso tempo un musical molto divertente, la trovo davvero incredibilmente commovente.

Ovviamente, nell’animazione, puoi vedere il film negli storyboard e poi aggiungere lo stop-motion. In questo momento, siamo al 50% di scene animate e al 50% negli storyboard. Ogni volta che guardo il film piango come un bambino. È tanto personale quanto diventa commovente. È diverso da qualsiasi versione della storia che abbiate mai mai visto. È completamente diverso. Sovverte le basi morali della favola originale, ovvero che per essere un vero ragazzo devi cambiare. Diventerai carne e sangue. Si tratta di diventare un vero ragazzo agendo… comportandosi come un vero essere umano, punto.

