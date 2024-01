News

Cinema Pinocchio, in arrivo la versione horror del Cult Disney Dopo Winnie The Pooh, Bambi e Peter Pan, prossimamente arriverà la versione horror di Pinocchio Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Una delle nuove tendenze del cinema indipendente di stampo horror è quello di creare rivisitazioni horror di celeberrimi film o cartoni animati per bambini. Dopo il successo di Winnie The Pooh: Blood and Honey, il regista Rhys Frake-Waterfield sta lavorando a nuovi progetti tra cui Bambi e Peter Pan. E, nelle ultime ore, è stato annunciata la versione horror di Pinocchio. Jagged Edge Productions ha fornito a Bloody Disgusting un’esclusiva anteprima di questo nuovo progetto (che potete vedere sotto). Quest’immagine, in realtà, è un disegno che apparirà nei titoli di coda di Winnie the Pooh: Blood and Honey 2, anticipando l’espansione di questo universo. I produttori hanno detto a Bloody Disgusting:

I personaggi non annunciati dell’universo verranno rivelati negli schizzi nei titoli di coda di Pooh 2, quindi tieni gli occhi aperti!

Il regista e il cast saranno annunciati a breve. Questo Pinocchio entrerà in produzione quest’estate con l’uscita nelle sale prevista in questo momento per la fine del 2024

First look at the ‘PINOCCHIO: UNSTRUNG’ horror movie, from the filmmakers behind ‘Winnie the Pooh: Blood & Honey’.



(Source: https://t.co/MTJtwxXVDN) pic.twitter.com/TGbEJfcU79 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 17, 2024

Bambi sarà probabilmente il primo ad essere filmato – aveva detto Frake-Waterfield a SFX qualche tempo fa. Lo abbiamo soprannomianto “Bambi con la rabbia!”. Avete visto The Ritual? Il mostro in quel film è una cosa molto strana, somiglia ad un alce. Ci siamo ispirati molto a quello. Vogliamo che sia un mostruoso cervo bipede, che uccide un sacco di persone. Vogliamo che Bambi calpesti la testa della gente

Parlando invece del progetto relativo a Peter Pan chiamato Neverland Nightmare, il regista ha detto a The Hollywood Reporter:

Quel mondo ha molti elementi interessanti con cui possiamo divertirci. Tutti i personaggi dovrebbero essere davvero innocenti, e quando pensi a Trilli, lei è questa piccola fata dolce e carina. Ma la renderemo pesantemente obesa e mentre si riprende dalla droga.

In un’altra intervista sempre con The Hollywood Reporter, Frake-Waterfield ha spiegato di voler anche creare un Universo condiviso con tutte queste versioni horror di celebri storie per bambini di cui farà parte anche Pinocchio.

L’idea è che proveremo a immaginare che siano tutti nello stesso mondo, quindi potremmo avere dei crossover. Le persone mi hanno inviato messaggi dicendo che vogliono davvero vedere Bambi contro Pooh. Ci sono molte, molte, molte altre idee là fuori che non sono legate alla Disney, un sacco di vecchie fiabe e leggende metropolitane, concetti che sono sinonimo della tua infanzia, e sono quelli che voglio costruire in un contorto realtà alternativa.

Che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmiaPensa