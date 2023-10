Pinocchio: la trasformazione da incubo di Lucignolo che ancora ci tormenta [VIDEO]

Cinema

Condividi l'articolo Una delle scene più terrificanti mai viste in un film Disney: ricordate bene questo momento di Pinocchio? Vero è che Pinocchio nella celebre versione Disney del 1940 presenta un’interpretazione della storia di Collodi molto ammorbidita, con una morale rassicurante, scene tenere, canzoni divertenti. Ma è anche vero che ci sono momenti in questo film assolutamente terrificanti che, rivisti ancora oggi a più di ottant’anni di distanza, fanno venire i brividi. La scena in cui la faccia del Cocchiere si tramuta, per esempio, quando spiega al Gatto e alla Volpe che cosa succede nel Paese dei Balocchi. Oppure lo scontro finale con la balena, un autentico mostro gargantuesco che inseguendo Pinocchio e Geppetto nel mare pare voler abbattere su di loro la vendetta della natura stessa.

Ma c’è una sequenza in particolare che ricorderemo sempre, specie chi di noi ha rivisto in anni recenti il film in VHS e ha quindi avuto modo di riviverla più e più volte. La scena riguarda Lucignolo, lo scapestrato monellaccio che corrompe Pinocchio illustrandogli vizi e piaceri di una vita oziosa e peccaminosa.

La fa, ovviamente, proprio nel Paese dei Balocchi dove i due iniziano una partita a biliardo fumando e comportandosi come una grottesca parodia di uomini adulti e “machi”. Quello che nessuno dei due sa è che il luogo reca con sé una terribile maledizione: i bambini disobbedienti che vi si perdono finiscono col tramutarsi in… ciuchi.

