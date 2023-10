News Michael Caine non capisce il senso del coordinatore intimo Parlando con il Daily Mail, Michael Caine ha dato la sua opinione sulla figura del coordinatore dell'intimità Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Michael Caine è uno degli attori più importanti della storia del cinema. Vincitore di ben 2 premi oscar per Hannah e le sue sorelle nel 1987 e per Le Regole della Casa del Sidro nel 2000, ha preso parte a decine e decine di film iconici durante i quali ha girato anche innumerevoli scene di sesso e d’amore. Parlando con il Daily Mail proprio di questo tema, l’Alfred della Trilogia de Il Cavaliere Oscuro ha spiegato di non capire la figura moderna del coordinatore d’intimità, usato sui set per realizzare le scene più spinte. Veramente? Sul serio? Chi sono? Non ce l’abbiamo mai avuto ai miei tempi – ha detto Michael Caine. Grazie a Dio ho 90 anni e non faccio più l’amante, è tutto quello che posso dire. Ai miei tempi, giravi semplicemente la scena di sesso e andavi avanti senza che nessuno interferisse. È tutto cambiato

L’attore ha anche condiviso i suoi pensieri sul cosiddetto politicamente corretto, dicendo al Daily Mail:

È noioso. Non essere in grado di dire quello che pensi e non poter chiamare nessuno ‘darling’. È difficile. Mi piace imparare dagli amici più giovani di me.

Michael Caine tornerà al cinema con The Great Escaper, film che probabilmente sarà l’ultimo della sua carriera. Parlando al The Telegraph riguardo al nuovo lavoro, ha infatti detto:

Ero così felice di farlo. Ho adorato il personaggio di Bernie. Ho pensato che fosse incredibile, ed è scritto così bene. Con il Covid e tutto il resto erano tre anni che non facevo un film e pensavo di aver finito. E all’improvviso ne ho fatto un altro e mi sono divertito moltissimo. Mi hanno dato un ottimo bastone da passeggio e ho potuto girare le scene che servivano – ha detto. Facevo le riprese solo una volta, oltre sarei caduto. Una sola una ripresa, e basta. Ho 90 anni e non riesco a camminare correttamente e tutto il resto – ha detto. Adesso sono in pensione

