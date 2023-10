Condividi l'articolo

L’intelligenza artificiale è uno dei mezzi di creazione più in voga del momento. Grazie a questa tecnologia all’avanguardia artisti di tutto il mondo stanno realizzando i più svariati progetti. Tra questi c’è anche una versione de Il Cavaliere Oscuro, trilogia dedicata a Batman diretta da Christopher Nolan ambientata però in Giappone. A relizzarla è stao il canale YouTube demonflyingfox ormai noto per le sue rivisitazioni di grandi opere usando la I.A. (qui la sua idea di Breaking Bad in italia).

Come potete vedere in questo breve video ritroviamo alcuni dei personaggi più importanti della Trilogia de Il Cavaliere Oscuro. Da Bruce Wayne a Joker, passando per Bane, il Commissario Gordon, Alfred e Catwoman. Insomma ce n’è proprio per tutti i gusti.