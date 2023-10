Johnny Depp si trova in questo momento a Budapest per girare il biopic dedicato ad Amedeo Modigliani. Ecco le prime immagini dal set

Johnny Depp dopo essere tornato al cinema con Jeanne du Barry, film presentato all’ultimo Festival di Cannes, di Maïwenn nel quale ha interpretato Re Luigi XV, è tornato ora al lavoro come regista per Modì, biopic dedicato al celeberrimo artista itaiano Amedeo Modigliani che vedrà protagonista Riccardo Scamarcio che sarà affiancato da Al Pacino. Sono in questo momento in corso le riprese a Budapest e dal set sono trapelate alcune prime immagini dell’attore al lavoro.

new photo of johnny depp in budapest 🥲 pic.twitter.com/mp4PdABQTv — mik (@onlyxdepp) September 19, 2023

New photos of #JohnnyDepp in Budapest, Hungary in Buda Castle, 24th September 2023 ❤️

Credits to Mira Malinovszky Facebook 🙏🏻 pic.twitter.com/zQUmLCxIA8 — 𝙻𝚘𝚘𝚕𝚒𝙳𝚎𝚙𝚙 💀🖤 (@loolidepp) September 24, 2023

Modì, basato su un’opera teatrale di Dennis McIntyre e adattato per il grande schermo da Jerzy e Mary Kromolowski, racconterà la storia del famoso pittore e scultore Modigliani durante il suo soggiorno a Parigi nel 1916. Il film racconterà la vita dell’artista italiano attraverso 48 ore turbolente e movimentate che lo vedono in fuga dalla polizia per le strade e i bar della Parigi devastata dalla guerra. Il suo desiderio di porre fine prematuramente alla sua carriera e lasciare la città viene respinto dai colleghi bohémien: l’artista francese Maurice Utrillo (Pierre Niney), il bielorusso Chaim Soutine e la sua musa e amante inglese, Beatrice Hastings. Modigliani chiede dunque consiglio al suo mercante d’arte polacco e amico Leopold Zborowski, ma il caos raggiunge il suo picco quando si trova di fronte a un collezionista che potrebbe cambiargli la vita.