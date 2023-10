The Office: arriva il reboot ufficiale con Greg Daniels come produttore

Serie TV

Condividi l'articolo Tutto vero: sembra che per il reboot di The Office cominceranno le riprese non appena finirà lo sciopero Un sogno diventa realtà: Greg Daniels, lo showrunner di The Office US, sarà produttore di un reboot della celebre serie i cui lavori inizieranno subito alla fine dello sciopero SAG-AFTRA. E questo, per inciso, in mezzo a voci che sostengono insistentemente come lo sciopero dovrebbe essere proprio prossimo alla conclusione. La versione US di The Office, molto più popolare dell’originale ideata in UK da Ricky Gervais, ha ottenuto un enorme successo prima in America e poi in tutto il mondo grazie alla propria comicità cringe e alle performance leggendarie di attori come Steve Carell e Rainn Wilson, rimasti iconici nei ruoli di Michael Scott e Dwight Schrute.

Lo show ha ritrovato grande popolarità alla fine degli anni ’10 e a cavallo della pandemia sotto forma di numerosi meme e presso la internet culture, appassionando tutta una nuova generazione e portando a rewatch insistenti in streaming della serie. Questo mentre la nuova serie di Daniels, Space Force (sempre con Carell) è stata cancellata.

Il progetto per il reboot è al momento ancora avvolto nel mistero: non conosciamo né tempistiche né cast, e non sappiamo come la nuova serie affronterà la trattazione del lavoro in un ufficio in un mondo in smart working e tenendo presenti tutti i cambiamenti compresi cancel culture, #metoo e cultura woke. Insomma, si prospetta una bella sfida.

