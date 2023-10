Carlo Verdone difende i Maneskin: “Non sono i Led Zeppelin ma almeno sento le chitarre”

Condividi l'articolo

L’opinione di Verdone sui Maneskin è destinata a far discutere

In una nuova intervista a Vanity Fair parla Carlo Verdone e lo fa in difesa dei Maneskin, band italiana amata quanto odiata anche da molti nostri compatrioti. L’attore, notoriamente musicista e vicino agli ambienti della musica rock, esprime solidarietà per il quartetto romano in un breve commento.

“Mi sono simpatici. Quando li ho trovati da Fazio la prima volta ho subito detto che avrebbero avuto successo, e ho ricevuto pure diverse critiche per questo. Hanno una grande grinta, si sanno presentare bene sul palco, ci credono e fanno bene il loro lavoro. Non sento, però, i guizzi dei Led Zeppelin e degli Who, ma va bene così”.