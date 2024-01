Condividi l'articolo

Bellissimo rivedere Jim Carrey in buona compagnia e così sorridente per il suo compleanno

Jim Carrey ha compiuto 62 anni e per l’occasione ha deciso di lasciare trapelare sui social alcune foto della festa di compleanno, celebrata assieme a tanti ospiti, amici e colleghi come David Spade e Adam Sandler. Jeffrey Ross, un altro dei partecipanti, l’ha definita la “cena delle risate”: “The Laugh Supper”, gioco di parole con “The Last Supper”, ossia l’ultima cena della liturgia cristiana.