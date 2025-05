Ghosts of Hiroshima: ecco quale sarà il primo film di James Cameron del dopo-Avatar

Cinema

Condividi l'articolo Ghosts of Hiroshima è la storia incredibile di un uomo che è sopravvissuto a entrambi i bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki: James Cameron insegue il progetto da 15 anni Ghosts of Hiroshima sarà il nuovo progetto di James Cameron, il primo del “dopo-Avatar” e il primo film non appartenente alla saga sci-fi da lui diretto fin dai tempi di Titanic. Prenderà forma inizialmente come un audiolibro, basato sul libro di Charles Pellegrino in uscita il 5 agosto, il giorno prima dell’80esimo anniversario del bombardamento atomico su Hiroshima. L’audiolibro sarà narrato da Martin Sheen, che forse a questo punto riprenderà lo stesso ruolo anche nel film. La storia è quella di Tsutomu Yamaguchi, che scampò alla bomba caduta su Hiroshima il 6 agosto 1945, prese un treno per Nagasaki e lì sopravvisse anche alla seconda bomba, sganciata il 9 agosto 1945, tre giorni dopo.

“L’ho incontrato giusto qualche giorno prima che morisse. Era in ospedale. Stava passando il testimone della sua storia personale a noi, quindi devo farlo [il film], non posso girarmi dall’altra parte. Trasmetterò la sua esperienza unica e straziante alle future generazioni”. Al momento, di questo nuovo film non si sa nulla ma sarà molto probabilmente un altro lavoro di proporzioni epiche.

L’apocalisse nucleare è sempre stata un chiodo fisso per il regista fin dalla Crisi dei Missili di Cuba, che ebbe luogo quando lui aveva solo otto anni. Lo si può vedere chiaramente nei primi due film di Terminator, anche se in Ghosts of Hiroshima l’argomento sarà affrontato in maniera più realistica e diretta. Ci aspettiamo un film di grande impatto e importanza.

