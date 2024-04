News Catalan: l’uomo salvato dal carcere dalla sit-com di David L'incredibile storia di Juan Catalan, l'uomo salvato dal carcere da un episodio di Curb Your Enthusiasm Di Matteo Furina -

L'asurda storia di Mario Catalan Nel maggio 2003, la sedicenne Martha Puebla fu uccisa a colpi di arma da fuoco davanti alla sua porta di casa a Los Angeles. Settimane prima, la ragazza aveva testimoniato contro un uomo di nome Mario Catalan – un membro di una banda – e poco dopo la sua morte, il fratello di Mario, Juan Catalan, fu arrestato e accusato dell'omicidio di Martha, che la polizia credeva fosse stato organizzato dall'ex fidanzato della ragazza Jose Ledesma e dallo stesso Mario.

I testimoni hanno descritto il sospettato che è fuggito dalla scena come un maschio ispanico di corporatura media, di età compresa tra 19 e 25 anni, alto circa 1,70 m. Aveva i capelli molto corti e i baffi e sembrava essere un membro di una gang – si legge in un rapporto della polizia di Los Angeles dell’epoca.

Nonostante Mario avesse fornito un alibi a suo fratello e avesse insistito sul fatto che al momento dell’omicidio si trovava ad una partita di baseball con la figlia di sei anni, il team legale di Juan non è riuscito a trovare alcuna prova concreta che fosse effettivamente allo stadio. Successivamente fu dunque arrestato e trascorse cinque mesi in custodia cautelare in attesa del processo. Se condannato, Catalan avrebbe potuto rischiare la pena di morte, ma sono state trovate nuove prove che hanno corroborato il suo alibi.

In qualche modo un episodio di Curb Your Enthusiasm (“The Car Pool Lane” della quarta stagione in cui Larry David assume una prostituta che poi fa sballare suo padre con l’erba) è stato girato proprio in quello stadio priorio quella notte. E le riprese inedite girate per l’episodio mostravano Cataln durante la partita, il che, ovviamente, corroborava il suo alibi. Il procuratore distrettuale fu quindi costretto a ritirare le accuse di omicidio e ad assegnargli un risarcimento di 320.000 dollari.

L’incredibile caso è stato trattato nel documentario di Netflix del 2017 The Long Shot. Il regista Jacob LaMendola ha detto che ci sono voluti cinque anni per realizzare il documentario, ma ha aggiunto:

Sapevo che valeva la pena prendersi il tempo per raccontarlo correttamente.

Durante un’intervista con Indiewire nel 2017, LaMendola ha detto che gli ci è voluto “molto tempo” per guadagnarsi la fiducia di Catalan e presentarlo nel documentario. E quella era solo metà dell’opera: poi dovette coinvolgere Larry David.

La primissima cosa che ha detto quando abbiamo parlato al telefono è stata: “Non c’è nessuna possibilità che io possa mai far parte di tutto questo”. Penso di essere semplicemente rimasto scioccato… Eravamo arrivati ​​così lontano, avevamo ogni pezzo e non volevo che finisse.

Quando LaMendola ha iniziato a spiegare quanti sforzi aveva investito per far decollare il film, David ha chiesto:

Allora aspetta, vuoi solo intervistarmi? – domanda alla quale LaMendola ha detto di sì, e David ha risposto: “OK, lo farò.”

Assurdo.

