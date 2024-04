News Bridgerton, Coughlan ha una speciale clausola nel contratto Ospite di SiriusXM Hits 1, Nicola Coughlan di Bridgerton ha parlato della speciale clausola che ha nel contratto Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo La strana clausola nel contratto dell’attrice di Bridgerton Penelope Featherington, personaggio di Bridgerton interpretato da Nicola Coughlan è sicuramente uno dei più interessanti dello show. La sua vita sentimentale e sessuale è decisamente attiva e questo è un problema per la sua famiglia. Ospite di SiriusXM Hits 1, la Coughlan ha infatti spiegato che ha scritto nel suo contratto che Netflix e Shondaland sono obbligati a fornire una versione pudica dello show affinché la sua famiglia possa guardarla. ISCRIVETEVI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

È scritto nel mio contratto – ha detto. La gente pensa che io scherzi. Semplicemente non voglio. Sono cresciuta cattolico irlandese. Non è il nostro modo di fare

La Coughlan ha anche ricordato la sorpresa di sua madre per la franca nudità dello show dopo aver visto la prima stagione.

Quando ha visto Bridgerton per la prima volta, non sapeva che sarebbe stato così esplicito – ha ricordato l’attirce. E invece nei primi due minuti di episodio compare subito il sedere di Jonathan Bailey. Mia mamma ha esclamato: “Che succede?!” Ma poi, adesso pensa che sia fantastico e davvero divertente, e continua a parlare di sederi.

L’attrice, che attualmente recita in Big Mood di Tubi, sta anche iniziando ad accettare di non poter sorvegliare tutto ciò che arriva agli occhi dei suoi genitori.

C’è una scena spinta in Big Mood, non al livello di Bridgerton , ma c’è – ha spiegato. E avevo evitato di fargliela vedere. Ho fatto un talk show in Irlanda in cui lei era tra il pubblico, e loro lo hanno fatto vedere. E ho pensato: “Okay, beh, non posso più controllarlo”

La Coughlan vivrà molti momenti intimi nei panni di Penelope Featherington nella prossima stagione di Bridgerton. E sembra che lei e la costar Luke Newton, che interpreta Colin Bridgerton, abbiano davvero alzato l’asticella.

Abbiamo rotto un mobile mentre giravamo una di quelle scene. Non sapevo come sarebbe stato, ma è tipo una coreografia in cui loro dicono: “Okay, faremo questo, questo e quest’altro”. Ma poi ci hanno dato la libertà di farlo come volevamo. Tipo, abbiamo avuto molta voce in capitolo su come abbiamo realizzato quelle scene e cosa volevamo fare.

