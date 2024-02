News Bridgerton 3, Penelope affronta Colin nella nuova clip [VIDEO] Netflix ha pubblicato una nuova clip di Bridgerton 3 che vede protagonisti Penelope e Colin, in uno scontro di fuoco Di Sara Radegonda -

Condividi l'articolo Una sorpresa inaspettata da Bridgerton per San Valentino! In occasione della romantica festa di San Valentino, Netflix ha voluto fare un regalo ai fan di Bridgerton 3, pubblicando una clip che riguarda la nuova stagione. Il breve video, presentato in occasione di un evento dedicato ai fan della serie a Londra alla presenza della Quinn e della produttrice esecutiva Shonda Rhimes, vede protagonisti Colin (Luke Newton), protagonista di questa terza stagione – come vogliono i romanzi di Julia Quinn a cui la serie si ispira – e Penelope Featherington, aka Lady Whistledown (Nicola Coughlan): la giovane trova finalmente il coraggio di affrontare Colin sulla sua riluttanza a corteggiarla. In dialogo apparentemente romantico tra i due, Colin rivela alla giovane di aver sentito la sua mancanza; ma la reazione di Penelope è totalmente inattesa: “Ti sono mancata, ma non abbastanza da corteggiarmi. È ovvio che non mi corteggerai mai“, dice con le lacrime agli occhi, lasciando il ragazzo senza parole.

Un dialogo che cela una dichiarazione velata di Penelope nei confronti dell’amico, per cui ha una cotta dalla prima stagione – ma di cui nessuno sembra essersi mai accorto, neanche l’amica Eloise (sorella minore di Colin). Dunque, come anticipato da questa clip, i nuovi episodi – che arriveranno divisi in due parti, una il 16 maggio e l’altra il 13 giungo – non solo saranno incentrati sul terzo componente della famiglia Bridgerton, ma soprattutto sull’evoluzione della storia tra il ragazzo e Penelope.

Inoltre, nell’evento dedicato ai fan di Bridgerton, Netflix ha anche svelato i titoli degli episodi: Out of the Shadows, How Bright the Moon e Forces of Nature. Un piccolo assaggio di una stagione di cui sappiamo solo pochi dettagli, forniti dalla sinossi ufficiale: “Desideroso di riconquistare la sua amicizia, Colin si offre di fare da mentore a Penelope per aiutarla a trovare marito in questa stagione.

Ma quando le sue lezioni iniziano a funzionare un po’ troppo bene, Colin deve chiedersi se i suoi sentimenti per Penelope siano davvero solo amichevoli”. Sarà dunque giunto il momento per Lady Whistledown di innamorarsi? Per la risposta bisognerà attendere il 16 maggio. E voi, cosa ne pensate di questa coppia?

