News

Serie TV Bridgerton, Luke Newton dà anticipazioni sulla terza stagione Durante il fan eventi di Bridgerton a Londra i due protagonisti hanno dato un assaggio della loro storia d’amore Di Nancy Liccardo -

Condividi l'articolo La terza stagione di “Bridgerton” sarà disponibile su Netflix in due parti entro la fine dell’anno Nicola Coughlan e Luke Newton hanno dato un assaggio della loro imminente storia d’amore sullo schermo durante il fan event di San Valentino di “Bridgerton” a Londra. Coughlan, nel ruolo di Lady Penelope, e Newton, nel ruolo di Colin Bridgerton, hanno fatto presupporre ai fan che la loro attesa potrebbe finalmente giungere a termine nella terza stagione dello show. Dopo due stagioni di sguardi significativi e incontri casuali, il duo sembra destinato a unirsi. La terza stagione di “Bridgerton” sarà disponibile su Netflix in due parti entro la fine dell’anno, con i primi episodi previsti per il 16 maggio e i successivi per il 13 giugno.

“Era spaventoso che fossimo amici fin dall’inizio, perché se pensavi di fare quella roba con un tuo amico è come ‘Ooh'”, ha detto Coughlin di alcune delle loro scene. “Ma poi abbiamo potuto parlarne e farci una risata e alla fine è stato piuttosto divertente.”

Jess Brownell, che assume il ruolo di showrunner nella terza stagione al posto di Chris Van Dusen, ha assicurato che la prossima storia d’amore tra la coppia piacerà sicuramente agli spettatori, seguendo la scia del successo già tracciata dalle due stagioni precedenti e dallo spin- off “La regina Carlotta”.

“Colin e Penelope sono in molti modi degli emarginati,” ha detto Brownell. “Hai Penelope che è la solita ‘fiore di parete’, e hai Colin che è il terzo figlio che non ha ancora trovato se stesso. E quest’anno avrai modo di vedere questi personaggi affermarsi, il che credo farà sentire molto riconosciute molte persone che hanno mai avuto una cotta non corrisposta o si sono sentite emarginate.”



Fonte: Variety

Continua a seguirci su LaScimmiaPensa